ارتفاع قيمة الديون في العالم إلى 233 تريليون دولار

جهينة نيوز

أظهر تقرير اقتصادي أن الديون العالمية وصلت إلى مستوى قياسي خلال الربع الثالث من العام الماضي قدره 233 تريليون دولار بزيادة قدرها 16 تريليون دولار عن قيمة الديون في نهاية 2016 بحسب "معهد التمويل الدولي".

ويصل نصيب الإنسان على كوكب الأرض من إجمالي الديون إلى أكثر من 30 ألف دولار، في ضوء تقديرات الأمم المتحدة لعدد سكان العالم والبالغ 7.6 مليار نسمة.

وأشار تقرير المعهد إلى وصول ديون القطاع الخاص غير المالي في كندا وفرنسا وهونج كونج وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

في الوقت نفسه، فإن معدل الدين إلى إجمالي الناتج المحلي تراجع للربع الرابع على التوالي مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث يصل المعدل حاليا إلى 318 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعالم بانخفاض قدره 3 نقاط مئوية عن مستواه في الربع الثالث من 2016. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء الاقتصادية عن تقرير معهد التمويل الدولي القول "هناك مجموعة من العوامل بما في ذلك النمو العالمي المتزامن الذي تجاوز التقديرات، وارتفاع معدل التضخم (في الصين وتركيا)، وجهود منع الاضطرابات الناتجة عن الديون (الصين وكندا)، كلها أسهمت في التراجع" بالنسبة لمعدل الدين العام.