أردوغان يرد على صحفي فرنسي ويهاجم واشنطن بشأن اسلحة دخلت سوريا!؟

جهينة نيوز

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي في باريس صحفيا فرنسيا سأله عن اتهامات لأنقرة بإرسالها أسلحة إلى سوريا، وطالبه بتوجيه السؤال لواشنطن بخصوص أسلحتها في سوريا.

وحذر أردوغان الصحفي قائلا، "عندما تطرح أسئلتك، انتبه لهذه النقطة، ولا تتحدث بلسان غيرك.. عليك أن تعرف أنك لست أمام شخص سيتقبل ذلك بسهولة".

وتابع أردوغان، "تسألني هذا السؤال لكن لماذا لم تسألني عن سبب إرسال الولايات المتحدة 4 الاف شاحنة محملة بالأسلحة إلى سوريا".

وفيما لم يؤكد أردوغان الحادثة، إلا أنه أصر أن لدى جهاز الاستخبارات الوطني التركي "كل الحق" في القيام بعملياته.

وظهرت القضية إلى العلن في يناير 2014 عندما كشف مدعون في جنوب تركيا عن شاحنات تتجه إلى سوريا، قالوا إنها تابعة لجهاز الاستخبارات الوطني التركي ومليئة بالأسلحة، إلا أن أنقرة وجهت لاحقا اتهامات للمتورطين في التحقيق بذريعة تواطئهم مع منظمة فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب في تركيا منتصف 2016.

ونتيجة التقرير الذي نشرته صحيفة "جمهورييت" التركية، قضت محكمة تركية بسجن رئيس تحريرها آنذاك جان دوندار لخمس سنوات وعشرة أشهر بتهمة إفشاء أسرار الدولة، إلا أنه فر لاحقا من تركيا.

هذا وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرنسا يوم امس الجمعة في زيارة رسمية التقى فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة العلاقات بين البلدين.

روسيا اليوم