أبراج يوم السبت 2018/1/6 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ٦/١/٢٠١٨: يثق بنفسه وبالاخرين لديه خصوصية دائما تحميه من الخجل، متعاون واسع الأفق مقدام لا يحب الجدال ولا يحب الاساءة والحقد صاحب خيال يهوى الالعاب التقنية، متردد في حسم القرارات الهامة، يهوا الكتابة وينجح بالاعمال الفنية، يحب السلام ديبلوماسي ويحب الحلول الوسط، الاشهر المقبلة احداث غير منتظرة مفاجآت فرص لتغيير مجرى حياتك، احتمال فشل بعلاقة خاصة او عملية للبعض واسفار عبر البحار وتغيير اقامة للبعض، لكن قدرتك على التفكير والقدرة على انجاز اعمالك والاهتمام بالتفاصيل تساعدك على تخطي المصاعب

الحمل: نهارك مضغوط ترتفع المعنويات اذا ذهبت باكرا الى عملك لا تتكاسل ولا تتباطأ، سرعة وتيرة بالعمل عالاغلب تؤكد اليوم انك في اكثر من مكان وتعمل ساعات إضافية ويراك التخرون انك خائف على شعورهم

الثور: انت محظوظ اليوم وانت بخير، حاول ان تكمل الاشياء التي ابتدات بها، انت قوي، قوي قلبك انسجم مع نفسك، يوم جيد للمغامرات وممارسة صلاحياتك، تجذب الحظوظ والفرص الثمينة، نهارك مناسب لتعزز حياتك العاطفية وتلتقي مع الاحبة، انتبه لصحتك، فترة رائعة تقضيها مع الاحبة

الجوزاء: لا تتافف من كثرة المشاغل العائلية، ابحث عن وسيلة حتى تحمي صورتك وتحافظ على حسن علاقاتك مع عائلتك، لا تغلق الابواب ناقش وفاوض حاول لم شمل العائلة وطمئن عائلتك وعزز علاقاتك مع اهلك حتى المنافسين والاخصام اذا عملوا لك مشكلة حاول انت ان تعمل حفلة عشاء مع العائلة فتجد ترحيب

السرطان: راجع موقفك ومحطات عملك بالعين المجردة وتعامل مع همومك العائلية بحزم اكبر لا تفرض نفسك بالقوة على الطرف الآخر بسبب المضايقات والاعطال والتصليحات، حارب الافكار التي تمررك بازمة عابرة وكن ضمن احضان البيت والطبيعة والعائلة، تصل لادارتك التي تحبها وتجد الحلول التي تبحث عنها، حضر نفسك

الاسد: فرصة مالية معنوية وانطلاقة مميزة، حاول ان تبحث عن استقرار،لا تتعصب نهارك فيه رغبة بالصرف عندك الكثير من المدفوعات، تحصل على تقدير لعمل قمت به في السابق وبامكانك ان تميز ماحصل في السابق وما يحصل في الوقت الحاضر، ةحتمال تظعر قضية قديمة تشغل بالك على صعيد امور مالية، عنوان نهارك مال

العذراء: قادر على المنافسة القمر ببرجك نهارك يحمل قرارات اخبار تستحقها، امور كثيرة تظهر بدائرة الضوء، لا خوف عليك يقظ حتى تدفع بمصالحك استغل الفرصة اليوم عندك حسم وقوة

الميزان: لا تنتظر اي جواب قبل ان ينتقل القمر لبرجك، توقع مماطلة وبطء وطاقة ليست كافية تاخذ اي شيء جديد، اليوم هدوء حاول ان تفكر وتحاول اعادة النظر ببعض الامور، حضر نفسك لاستقبال يوم جديد حتى تجد اجابات لبعض مشاكلك، بإمكانك ان تساعد نفسك وتبتعد عن المتاعب والنميمة، تعب جسدي

العقرب: انت تحت سيطرة العلاقات العامة والحياة الاجتماعية وتلبي دعوات وتقوم انت ايضا بتوجيه الدعوات، نهار نشيط تحصل فيه على فرصة مميزة تساعدك على انجاز امورك الصعبة، نهار فيه وجود جديدة ترسم فيه خط صحيح تمشي فيه وتترك انطباعا جميلا، تطلب امنية وتتحقق

القوس: حافظ على استقرار عملك لا تهدر نشاطاتك المهنية ولا تتراجع، سوء تفاهم وخلافات مع زملائك بالعمل او محيطك، نهار متعب استفزازي، لا تضيع نهارك باللوم، تحرك بصورة جميلة، لا تترك مجالا لانتقادك، تعامل مع غرباء لا تحكي كلاما جارحا

الجدي: تتوصل لحل وتسوية معقولة وتناقش موضوع سفر او موضوع يخص اوراق، تضطر ان تتحرك حتى تعيد بناء ما تهدم من قبل، العلاقات التي ساءت تجد لها حلا وتزول بعض العراقيل، تفرح لفرصة مغرية واخبار من اماكن بعيدة، تتقرب من الاحبة اوراق وظعاملات تقوم بها

الدلو: تتوصل لحل وتسوية معقولة للتوصل لمناقشة تامين او امور مالية مشتركة، حاول معالجة مواضيعك وتدفع بالتفاصيل، لا تتردد لان اليوم يحمل لك بعض المصالحات وتجد حلا لخلاف سابق، انتبه لصحتك الاجواء العاطفية ملبدة، فرصة مالية في الطريق، اموال مشتركة لدفع قروض

الحوت: ركز وحاول الا تورك اثرا واضحا على عملك، انت بحاجة للهدوء والديبلوماسية بسبب بعض العراقيل وهذا لا يمنع ان تفاوض وتقرب وجهات النظر بينك وبين شريكك وجودك معه يجعل لنجاحك استمرارا، كن هادئ بسبب التعب