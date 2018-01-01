عُمان تحرز لقب "خليجي 23" بعد التغلب على الإمارات

جهينة نيوز:

توّج المنتخب العماني، اليوم الجمعة، بلقب كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) التي أقيمت في الكويت.

وتغلب المنتخب العماني على نظيره الإماراتي بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة إهدار عمر عبد الرحمن عموري، ركلة جزاء للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

ولعب الفريقان شوطين إضافيين والتي شهدت إضاعة العديد من الفرص من الجانبين لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وفي ركلات الترجيح، سجل لعمان عبد العزيز حميد، وسعد سهيل، وأحمد مبارك، وسعيد سالم، ومحسن جوهر.

فيما سجل للإمارات؛ علي مبخوت، وأحمد برمان، وإسماعيل أحمد، ومحمد برغش، وأهدر الركلة الخامسة عمر عبد الرحمن عموري، الذي أهدر ركلة جزاء خلال المباراة.

بذلك، عادل المنتخب العماني رقم نظيره الإماراتي من حيث عدد الألقاب ولكل منهما لقبين، ويعد