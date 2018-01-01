إصابة 40 مشجعا بسقوط حاجز بمدرجات نهائي "خليجي 23"

جهينة نيوز:

أصيب 40 شخصا بجروح إثر سقوط حاجز أحد مدرجات ملعب "جابر الدولي"، نتيجة تدافع الجماهير، مساء اليوم الجمعة، عقب نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، والتي أقيمت في الكويت بين منتخبي سلطنة عمان والإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، عن أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزارء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ(خليجي 23)، إن عدد إصابات الحادث بلغ نحو 40.

وبيّن أن كل المصابين حالتهم جيدة وكل الإصابات "طفيفة وغير مقلقة".

وأضاف أن الحالات تم نقلها إلى ثلاث مستشفيات.

وقال إن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، يشرف شخصيا على علاج المصابين في حادث التدافع بالملعب.

وسقط حاجز أحد مدرجات ملعب "جابر الدولي" بعد تدافع الجمهور العماني، تفاعلا مع لاعبي منتخبهم المتوجين بلقب البطولة الخليجية للمرة الثانية في تاريخ بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وبثت وكالة الأنباء الكويتية، صور لسيارات الإسعاف في مكان الحادث، ومحاولة إسعاف أحد الجرحى.

وتوّج المنتخب العماني بلقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على الإمارات في النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.