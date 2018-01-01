بالاسماء ... 52 قتيلاً للمسلحين بينهم 4 مسؤولين على جبهة حرستا

الجمعة, 5 كانون الثاني 2018 الساعة 19:38 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالاسماء ... 52 قتيلاً للمسلحين بينهم 4 مسؤولين على جبهة حرستا

جهينة نيوز:

قتل 52 مسلحا بينهم 4 مسؤولين بنيران الجيش السوري على جبهة إدارة المركبات في غوطة دمشق الشرقية خلال الـ 8 أيام الماضية.

ونشر الاعلام الحربي قائمة باسماء القتلى وصفاتهم:

1- مسؤول عسكري في "هيئة تحرير الشام" المدعو "أبو محمد بن لادن".

2- مسؤول ميداني في "حركة أحرار الشام" المدعو "خالد ابراهيم الخولي".

3- مسؤول عسكري في "فيلق الرحمن" المدعو "حسن البوشي" الملقب بـ "أبو الفوز".

4- أحد المسؤولين في المجموعات المسلحة المدعو "مسلم أبو أحمد".

5- أبو دجانة الجزراوي - انتحاري "هيئة تحرير الشام".

6- أبو عمر أنصار "هيئة تحرير الشام".

7- سليم أبو حمزة "هيئة تحرير الشام".

8- أبو ثابت عتيبة "هيئة تحرير الشام".

9- أبو الحارث الشامي "هيئة تحرير الشام".

10- أبو يحيى القابوني "هيئة تحرير الشام".

11- أبو أحمد القابوني "هيئة تحرير الشام".

12- أبو أحمد قبة الشامي "هيئة تحرير الشام".

13- أبو عدي جوبر "هيئة تحرير الشام".

14- أبو قدامة الحسكاوي "هيئة تحرير الشام".

15- أبو الوليد العربيني انتحاري "هيئة تحرير الشام".

16- طاهر المصري "فيلق الرحمن".

17- رامي عثمان "فيلق الرحمن".

18- باسل المبخر "فيلق الرحمن".

19- معتصم البشاش "فيلق الرحمن".

20- محمد طعمة "فيلق الرحمن".

21- محمود القالش "فيلق الرحمن".

22- أحمد الحاج علي "فيلق الرحمن".

23- محمد سنبل "فيلق الرحمن".

24- بلال البشير "فيلق الرحمن".

25- أبو محمود عاشور "فيلق الرحمن".

26- محمد عمار عبد العزيز "فيلق الرحمن".

27- ياسر نصرالله "فيلق الرحمن".

28- أحمد بيضون "فيلق الرحمن".

29- محمد خلدون عواد "فيلق الرحمن".

30- محمد كرنبة "فيلق الرحمن".

31- محمد عبد العزيز "فيلق الرحمن".

32- حسن قاسم الملقب "أبو محمود" "حركة أحرار الشام".

33- محمود مصطفى قلاع بلدة العبادة _ ريف دمشق.

34- أبو عبادة سرحان بلدة العبادة _ ريف دمشق.

35- رضوان الأقرع بلدة العبادة _ ريف دمشق.

36- أبو خميس بتول بلدة العبادة _ ريف دمشق.

37- علاء قلاع بلدة العبادة _ ريف دمشق.

38- أبو حمزة سرحان بلدة العبادة _ ريف دمشق.

39- خالد سرحان بلدة العبادة _ ريف دمشق.

40- محمد عبدو طريش بلدة حران العواميد _ريف دمشق.

41- هشام جحا جوبر _دمشق.

42- محمد حبق الملقب "أبوعلاء".

43- أحمد قاسم.

44- مصطفى القصران الملقب بـ "أبو محمد".

45- خالد قلاع بلدة العبادة _ ريف دمشق.

46- أحمد الحلبية.

47- بسام توفيق القصيباتي.

48- حسن المرجي.

49- مهند الطير بلدة حزة _ريف دمشق.

50- أحمد العسس بلدة المليحة _ريف دمشق.

51- سامر دريدي بلدة المليحة _ريف دمشق.

52- أحمد أيمن مرعي.


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