بالاسماء ... 52 قتيلاً للمسلحين بينهم 4 مسؤولين على جبهة حرستا

جهينة نيوز:
قتل 52 مسلحا بينهم 4 مسؤولين بنيران الجيش السوري على جبهة إدارة المركبات في غوطة دمشق الشرقية خلال الـ 8 أيام الماضية.
ونشر الاعلام الحربي قائمة باسماء القتلى وصفاتهم:
1- مسؤول عسكري في "هيئة تحرير الشام" المدعو "أبو محمد بن لادن".
2- مسؤول ميداني في "حركة أحرار الشام" المدعو "خالد ابراهيم الخولي".
3- مسؤول عسكري في "فيلق الرحمن" المدعو "حسن البوشي" الملقب بـ "أبو الفوز".
4- أحد المسؤولين في المجموعات المسلحة المدعو "مسلم أبو أحمد".
5- أبو دجانة الجزراوي - انتحاري "هيئة تحرير الشام".
6- أبو عمر أنصار "هيئة تحرير الشام".
7- سليم أبو حمزة "هيئة تحرير الشام".
8- أبو ثابت عتيبة "هيئة تحرير الشام".
9- أبو الحارث الشامي "هيئة تحرير الشام".
10- أبو يحيى القابوني "هيئة تحرير الشام".
11- أبو أحمد القابوني "هيئة تحرير الشام".
12- أبو أحمد قبة الشامي "هيئة تحرير الشام".
13- أبو عدي جوبر "هيئة تحرير الشام".
14- أبو قدامة الحسكاوي "هيئة تحرير الشام".
15- أبو الوليد العربيني انتحاري "هيئة تحرير الشام".
16- طاهر المصري "فيلق الرحمن".
17- رامي عثمان "فيلق الرحمن".
18- باسل المبخر "فيلق الرحمن".
19- معتصم البشاش "فيلق الرحمن".
20- محمد طعمة "فيلق الرحمن".
21- محمود القالش "فيلق الرحمن".
22- أحمد الحاج علي "فيلق الرحمن".
23- محمد سنبل "فيلق الرحمن".
24- بلال البشير "فيلق الرحمن".
25- أبو محمود عاشور "فيلق الرحمن".
26- محمد عمار عبد العزيز "فيلق الرحمن".
27- ياسر نصرالله "فيلق الرحمن".
28- أحمد بيضون "فيلق الرحمن".
29- محمد خلدون عواد "فيلق الرحمن".
30- محمد كرنبة "فيلق الرحمن".
31- محمد عبد العزيز "فيلق الرحمن".
32- حسن قاسم الملقب "أبو محمود" "حركة أحرار الشام".
33- محمود مصطفى قلاع بلدة العبادة _ ريف دمشق.
34- أبو عبادة سرحان بلدة العبادة _ ريف دمشق.
35- رضوان الأقرع بلدة العبادة _ ريف دمشق.
36- أبو خميس بتول بلدة العبادة _ ريف دمشق.
37- علاء قلاع بلدة العبادة _ ريف دمشق.
38- أبو حمزة سرحان بلدة العبادة _ ريف دمشق.
39- خالد سرحان بلدة العبادة _ ريف دمشق.
40- محمد عبدو طريش بلدة حران العواميد _ريف دمشق.
41- هشام جحا جوبر _دمشق.
42- محمد حبق الملقب "أبوعلاء".
43- أحمد قاسم.
44- مصطفى القصران الملقب بـ "أبو محمد".
45- خالد قلاع بلدة العبادة _ ريف دمشق.
46- أحمد الحلبية.
47- بسام توفيق القصيباتي.
48- حسن المرجي.
49- مهند الطير بلدة حزة _ريف دمشق.
50- أحمد العسس بلدة المليحة _ريف دمشق.
51- سامر دريدي بلدة المليحة _ريف دمشق.
52- أحمد أيمن مرعي.