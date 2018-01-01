وضعية سيطرة الجيش السوري وحلفائه في ريف ادلب الجنوبي الشرقي

الجمعة, 5 كانون الثاني 2018 الساعة 19:37 | شؤون محلية, أخبار محلية

وضعية سيطرة الجيش السوري وحلفائه في ريف ادلب الجنوبي الشرقي

جهينة نيوز

وضعية سيطرة الجيش السوري وحلفائه في ريف ادلب الجنوبي الشرقي

#الاعلام_الحربي_المركزي


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