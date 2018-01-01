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وضعية سيطرة الجيش السوري وحلفائه في ريف ادلب الجنوبي الشرقي
الجمعة, 5 كانون الثاني 2018 الساعة 19:37 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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جهينة نيوز
وضعية سيطرة الجيش السوري وحلفائه في ريف ادلب الجنوبي الشرقي
#الاعلام_الحربي_المركزي
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