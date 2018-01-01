صحفي فرنسي يحرج أردوغان ويتهمه بدعم الإرهابيين في سوريا و هذا رده

جهينة نيوز

اتهم صحفي فرنسي الرئيس التركي رجب أردوغان، على الهواء مباشرة، بإرسال كميات ضخمة من الأسلحة للجماعات الإرهابية فى سوريا، أثناء كلمته بمؤتمر مشترك مع الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون فى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة.

وتسبب سؤال الصحفى الفرنسى، فى إحراج الرئيس التركى أردوغان، الذى لم يستطيع الرد بطريقة مباشرة على سؤاله، قائلًا: لم أفهم ما قلت هل يمكنك أن تكرر السؤال".

و بعد تكرار السؤال قال أردوغان ردا على السؤال: "دخول شاحنات الأسلحة إلى سوريا عبر الحدود التركية، هو بموجب اتفاقيات دولية، فالولايات المتحدة الأمريكية أدخلت مئات الشاحنات المحملة بالأسلحة".

فيما لم يشير اردوغان الى الاتفاقات الدولية التي تكلم عنها متجاهلاً القوانين و الاعراف الدولية و متجاهلاً أن تركيا و الولايات المتحدة الامريكية ينتهكان سيادة سورية و الشرعية الدولية.