مصيبة الشيخة موزة تلاحق ميلانا ترامب

جهينة نيوز:

تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب عشية رأس السنة بالكثير من السخرية بعد أن كانت إطلالتها السابقة تلاقي استحسان الرأي العام., حيث اعادت الى الأذهان ظهور الشيخة موزة زوجة امير قطر السابق في لندن حين كانت ترتدي فستان أخضر وسخر منه الكثيرين و لكن مصيبة ميلانا أكبر.

حيث يبدو أن ميلانا لم توفق بداية العام الجديد، إذ خرجت إلى حفل رأس سنة الذي أقامه الرئيس دونالد في ولاية فلوريدا الأمريكية، واعتمدت فستانا زهريا مغطى بأغلفة تتخللها تطريزات متفرقة ويتميز بتصميم أكتافه الواسعة، وشبهه بعض المتابعين بستائر النايلون التي تستعمل في الحمامات ووضعوا صورتهما معا (الصورة اعلاه) , , في حين كانت التعليقات على شيخة امير قطر تقول ان فستانها يشبه شرشف للنوم...

و يذكر أن الشيخة موزة دفعت مئات ملايين الدولارات حتى تم حذف صورتها بفستانها الأخضر المرفقة بتعليقات تسخر من فستانها فماذا ستفعل ميلانا حتى تتخلص من هذه الهفوة.؟