الاقتصاد الأمريكي يضيف 148 ألف وظيفة في ديسمبر

جهينة نيوز:

أضاف الاقتصاد الأمريكي غير الزراعي، وظائف دون التوقعات عند 148 ألف وظيفة جديدة في كانون الأول الماضي.

وتوقع مراقبون ومحللون في سوق العمل الأمريكية، إضافة 190 ألف وظيفة جديدة في القطاعات الاقتصادية غير الزراعية.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان، الجمعة، إن "نسبة البطالة في البلاد ظلت مستقرة في ديسمبر عند نسبها منذ تشرين الأول الماضي، البالغة (4.1 بالمائة)".

وتعد نسبة البطالة المسجلة في الشهر الماضي الأدنى منذ مطلع الألفية الجديدة.

وبحسب البيان، بلغ عدد العاطلين من العمل في السوق الأمريكية حتى نهاية الشهر الماضي نحو 6.6 ملايين باحث عن وظيفة.

وعلى أساس سنوي، تراجعت نسبة البطالة بـ 0.6 بالمائة، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي (4.7 بالمائة)، فيما هبط عدد العاطلين من العمل بنحو 926 ألفا منذ كانون الأول 2016.