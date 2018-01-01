موسكو: دعوة واشنطن مجلس الأمن لعقد جلسة حول ايران "تعديا سافرا"

جهينة نيوز:

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، دعوة واشنطن مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لبحث الوضع في إيران، "تعديا سافرا" على سيادة طهران.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله، إن "الولايات المتحدة مستمرة في انتهاج سياسة التدخل المعلن والسري في الشؤون الداخلية للدول بشكل سافر وبلا حرج".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من استجابة رئاسة مجلس الأمن لطلب الولايات المتحدة، وموافقتها على عقد جلسة طارئة اليوم، لمناقشة تطورات الوضع الراهن في إيران.

وأضاف أنها "تتعدى صراحة على سيادة الآخرين متسترة بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وقال ريابكوف: "لا يمكننا التعامل مع الدعوة الأمريكية إلا من هذا المنظور، إذ تدعو واشنطن إلى بحث قضية تعد شأنا داخليا إيرانيا بحتا".