ريال مدريد يعلن خسارة قائده

جهينة نيوز:

أعلن ريال مدريد إصابة قائد الفريق، سيرجيو راموس، خلال تدريبات الميرينجي، أمس الخميس، والتي خاضها اللاعبون، الذين لم يسافروا لمواجهة نومانسيا، في ذهاب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

وقال النادي الملكي، في بيان له: "أظهرت الفحوصات الطبية، التي أُجريت لسيرجيو راموس، من قبل الخدمات الطبية (ريال مدريد سانيتاس)، أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية، في العضلة النعلية اليسرى.. وسيتم تقييم تطور حالته باستمرار".

وبذلك، يُتوقع أن يغيب راموس عن الملاعب، لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، حيث لن يشارك في مباراتي فريقه، بالدوري الإسباني، ضد سيلتا فيجو، وفياريال.

كما سيغيب راموس أيضًا، عن مباراة العودة ضد نومانسيا، في ثمن نهائي كأس الملك.