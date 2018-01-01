الصين تُرحب بعقد محادثات بين الكوريتين

جهينة نيوز:

رحبت الصين، بقرار كوريا الجنوبية والشمالية بإجراء محادثات بينهما، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الخطوات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، " جينغ شوانغ"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، "نرحب وندعم موافقة بيونغ يانغ بمقترح سيول عقد محادثات رفيعة المستوى بين الجانبين في التاسع من الشهر الجاري في المنطقة العازلة بين البلدين".

وأضاف أن الكوريتين تتخذان خطوات إيجابية متبادلة خلال الفترة الأخيرة، لتخفيف التوتر بينهما، مؤكداً أن الصين بصفتها جارة لشبه الجزيرة الكورية تدعم التطورات الأخيرة هناك.

ووافقت كوريا الشمالية، على مقترح جارتها الجنوبية لعقد محادثات رفيعة المستوى في التاسع من الشهر الجاري في المنطقة العازلة بين البلدين.

والثلاثاء الماضي، اقترحت كوريا الجنوبية إجراء محادثات رفيعة المستوى مع جارتها كوريا الشمالية، قبيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة بيونغ تشانغ الشهر المقبل.

وإذا ما عقدت المحادثات بين الكوريتين، ستعتبر الأولى من نوعها، منذ انطلاق حكومة مون جاي إن، كما أنها ستأتي بعد نحو سنتين من اجتماع الكوريتين على مستوى نائب وزير في كانون الأول 2015.

والاثنين الماضي، حث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على تطوير علاقات بلاده مع جارتها كوريا الجنوبية، من أجل الحد من التوترات السياسية في شبه الجزيرة الكورية.

وألمح إلى إمكانية إرسال بلاده بعثة إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية، معربًا عن تمنياته بالنجاح للألعاب.