Playboy ستوقف إصداراتها الورقية قريبا

جهينة نيوز:

تفكّر إدارة مجلة " Playboy " التي أسسها منذ أكثر من ستة عقود المليونير الراحل "هيو هيفنر" جدياً التوقف عن إصداراتها الورقية قريبا و الإستفادة من الموقع الإلكتروني فقط

وكان مدير الشركة "بن كون" قد أوضح سابقاً بحسب صحيفة "The Wall Street Journal"، ان "بلاي بوي" باتت تتكبد خسائر مادية هائلة اذ انخفضت المبيعات بقيمة 7 مليارات دولار سنوياً.

لذلك، يوجد توجه جدي لإلغاء النسخ الورقية والإكتفاء بالموقع الإلكتروني .

(Playboy) مجلة إباحية رجالية وترفيهية أمريكية أسسها هيو هيفنر (Hugh Hefner) صدر العدد الأول منها في عام 1953. وتعتبر من أكبر المجلات الإباحية الجنسية توزيعا في العالم وتصدر الآن في 30 دولة.