السعودية تبدأ بخصخصة ارامكو

جهينة نيوز

غيرت السعودية وضع شركة "أرامكو" المحلية للطاقة، لتصبح شركة مساهمة ابتداء من بدء يناير/كانون الثاني 2018، كخطوة تمهيدية للطرح العام المزمع.

ونشر نص القرار على الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للمملكة (أم القرى)، اليوم الجمعة، معلنا أن رأسمال الشركة يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوعة بالكامل ومقسمة إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية ومن دون قيمة اسمية.

وأضافت أن الشركة يديرها "مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات". ويكون للمجلس لسلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.

وحدد القرار الذي أقره مجلس الوزراء، مهلة للشركات المملوكة بالكامل (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) لشركة "أرامكو" تبلغ مدتها خمس سنوات، تقوم فيها بتسوية أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، ومع حصول مجلس الوزراء على سلطة تمديد هذه المدة عند اللزوم.

ويخول القرار الحكومة بتشكيل مجلس إدارة للشركة، استنادا لاقتراح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الأساسي، على أن تحتفظ الدولة بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم شركة أرامكو.