مقتل سائح أمريكي وإصابة 7 آخرين في مصر

جهينة نيوز:

لقي سائح حتفه وأصيب 7 آخرون، جراء سقوط بالون طائر بمدينة الأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن "سرعة الرياح الشديدة في سماء محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، تسببت في سقوط بالون طائر، ما أسفر عن وفاة سائح وإصابة 7 آخرين".

وأشارت إلى أن "البالون تابع لإحدى شركات المنطاد الطائر بالبر الغربي، وتسببت سرعة الرياح الشديدة في عدم تحكم سائق البالون في الحركة مما تسبب في سقوطه بالمنطقة الجبلية بالبر الغربي".

وأشارت إلى أنه "تم نقل المصابين لمستشفى الأقصر الدولي".

فيما لم تعقب السلطات المصرية على الواقعة حتى الساعة 7:50 ت.غ.

وتشهد مصر موجة من الطقس السيئ على كافة أنحاء البلاد، من المتوقع أن تمتد حتى غد السبت، أدت إلى إغلاق 6 موانئ وتعطيل حركة المرور في عدة شوارع رئيسية، بحسب بيان للأرصاد الجوية.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر من شدة الرياح على الطرق السريعة، سواء الصحراوية أو الزراعية خاصة في الصباح، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية.

وفي 2013، لقي 19 سائحا مصرعهم في حادث سقوط بالون يعمل بالهواء الساخن قرب المدينة، إثر انفجار الموقد الخاص به، وقررت السلطات تعليق النشاط لأجل غير مسمى حتى أعيد نهاية العام نفسه.