مقتل 40 مسلحا من "داعش" شمالي العراق

جهينة نيوز:

أفاد مصدر أمني عراقي، الجمعة، أن أكثر من 40 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي قتلوا واعتقل آخرون، خلال عملية أمنية لملاحقة فلول مسلحي التنظيم جنوب غربي محافظة كركوك شمالي البلاد.

وبدأت قوات مشتركة عراقية، صباح أمس الخميس، حملة تمشيط واسعة جنوب غربي كركوك في أعقاب تزايد هجمات يشنها عناصر "داعش" وتستهدف عناصر قوات الجيش والشرطة.

وقال النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي، إن "قوات الأمن من الجيش والشرطة والحشد الشعبي قتلت 44 عنصرًا من تنظيم داعش في مناطق الرياض والحويجة والعباسي، واعتقلت 11 آخرين".

وأوضح العبيدي أن "مسلحا داعش كانوا يتحصنون في مواقع متفرقة بمناطق جنوب غربي كركوك". لافتًا أن "العملية العسكرية لا تزال متواصلة، وأن هناك حظرًا للتجوال في المناطق التي تمشطها القوات الأمنية".

واستعادت القوات العراقية في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشكل كامل مركز قضاء الحويجة (55 جنوب غربي كركوك) والذي كان آخر معقل لتنظيم "داعش" في المحافظة.

المصدر: الاناضول