إغلاق 6 موانئ مصرية بسبب الأحوال الجوية

جهينة نيوز:

تشهد مصر موجة من الطقس السئ على كافة أنحاء البلاد، من المتوقع أن تمتد حتى غدٍ السبت، أدت لإغلاق 6 موانئ وتعطيل حركة المرور في عدة شوارع رئيسية، حسب بيان للأرصاد الجوية.

تشهد مصر موجة من الطقس السئ على كافة أنحاء البلاد، من المتوقع أن تمتد حتى غدٍ السبت، أدت لإغلاق 6 موانئ وتعطيل حركة المرور في عدة شوارع رئيسية، حسب بيان للأرصاد الجوية.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بتوخي الحذر من شدة الرياح على الطرق السريعة، سواء الصحراوية أو الزراعية خاصة في الصباح، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار.

وتسبَّبت شدة الرياح واضطراب البحر في غلق 6 موانئ هي: الإسكندرية، والدخيلة (شمال)، والبرلس في محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل)، والسويس والزيتيات ونويبع (البحر الأحمر/ شرق) بجانب تعطيل المرور في عدة شوارع رئيسية بالمحافظات.

وفي بيان لها مساء الخميس، حذرت الأرصاد الجوية المواطنين من الخروج مؤكدة أن "الساعات القادمة هي الأخطر والأشد من حيث الرياح النشطة وستدخل كتل غبارية قوية على الدلتا والقاهرة والجيزة وشمال الصعيد (جنوب) ستكون أقوى على السواحل الشمالية ثم الدلتا والقاهرة".

وخلال ساعات ليل الخميس/الجمعة، هبت عواصف رملية وترابية بكثافة على المناطق النائية، مما تسبب فى حجب الرؤية على الطرق بنسبة كبيرة.

وقال أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار من حيث الظواهر الجوية وليس درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة القادمة وذلك من خلال نشاط للرياح على كافة أنحاء الجمهورية وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة.

وأشار "عبد العال"، في تصريح صحفي، إلى احتمال سقوط أمطار شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري وخفيفة على القاهرة، فضلا عن اضطراب حركة الملاحة فوق البحرين المتوسط والأحمر