معلومات مثيرة عن الداعشي الذي ظهر في تسجيل دعائي من سيناء

جهينة نيوز

ظهر قبل يومين الارهابي الداعشي ابو كاظم المقدسي في تسجيل دعائي للتنظيم الارهابي هدد خلاله الجيش المصري و هدد كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس, و تبين أن الارهابي ابو كاظم المقدسي فار من قطاع غزة و فيما يلي سيرته الذاتية بحسب مصادر إعلامية فلسطينية , إسمه حمزة الزاملي من منطقة زعزب في قطاع غزة, و كان يعمل في مصنع للخمور في مستوطنة "يد مردخاي" الصهيونية قبل ان يترك العمل عام 2005 بسبب حصار غزة.

اعتقل ثلاث مرات بتهمة التخابر مع العدو الصهيوني بسبب علاقته بفتاة يهودية.

سجن أكثر من مرة في غزة بتهم معاقرة الخمور و السرقة و الاتجار بالمخدرات.

هرب من قطاع غزة عام 2015 بعد ثبوت ادانته بسرقة احد المحلات التجارية في رفح.

غير إسمه الى ابو كاظم المقدسي و أصبح قاضي شرعي في تنظيم داعش الارهابي ولاية سيناء, و أعلن الجهاد ضد الجيش المصري و فصائل المقاومة الفلسطينية و في التسجيل الاخير نشر اعدام مواطن مصري بتهمة تهريب السلاح الى غزة و هدد كل من ينقل السلاح الى القطاع المحاصر.

هذا و نشرت صفحة "ضد الماسونية و بروتوكولات صهيون 2" تعليقاً على الخبر قائلة : إختبر ذكائك و أخبرنا لصالح من يعمل أبو كاظم المقدسي.؟ و لكن المفارقة أنن غالبية التعليقات لم تقل انه يعمل لصالح الموساد بل الكثير من التعليقات قال إنه يعمل لسلطات آل سعود فيما كتب احد الناشطين انه يعمل لصالح محمد بن سلمان.