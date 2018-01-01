أبراج يوم الجمعة 2018/1/5 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ٥/١/٢٠١٧: يمتلك حس واضح بمعرفة قدراته وحدوده، متوازن مقاوم واحيانا انفعالي، متعاون يتطرق لملامة نفسه اذا قصر بخدمة الاخرين، اندفاعه جيد، يزن الامور بالعدل بين مصالحه الشخصية ومصالح الغير، سنة للانتظار والمراقبة ليست للاندفاع والتهور، استقرار للعواطف، عثور على اشياء جديدة على كل الصعد، فرصة جديدة للبعض ارتباط للبعض، اهتمام بالاولاد، تغيير عقار

الحمل: نهارك ضاغط، متعب طول النهار فيه عسر ويسر، متارجح نهارك، ضاعف جهودك في كل المجالات حتى لا ترتكب اخطاء، اليوم مزاجي الطباع سريع الانفعال لدرجة انك تفتعل اامشاكل وتعمل عداوات، اياك والمجازفة، ممنوع الاستهتار انتبه لصحتك، ضغط كبير عندك

الثور: تحمل مفاجأة مميزة

حاول أن تضبط الأمور بسرية تامة من أجل ألا تتعثر

لا تنس الكلمة الطيبة صداها يرتد لا تستفز أحدا وتكون مرتاح

هناك خبر جميل يخص الأولاد

الجوزاء: الافكار مشوشة احتمال ظهور هموم ومتاعب بالمجال المهني والعائلي، تتعرض لتقلبات خارجة عن ارادتك، لا تدع المشاكل العائلة تؤثر على مسيرتك، ابتعد عن الاضواء والامور الصغيرة حتى لا تعيش اجواء عدائية وتنافر لا سيما مع الاحبة، الوضع الراهن يهدد بتصليحات واعطال تكون مفاجئة لك، لا تنزعج

السرطان: انقلاب كامل بامورك، يوم نشيط تركز على اتصالاتك وتتابع مسيرتك انت على موعد مع صداقة مهمة، تفتح عينك على فرصة مهمة تقودك لعالم جديد تقوم بمفاوضات مهمة، تعالج مسائل مهمة تكسب تأييد ودعم، الحظ ضمن رحلاتك تسوياتك، دعم مالي لاحد اقربائك، معاملة مع اخوة وجيران

الاسد: حاول توظيف طاقتك في تحسين وضعك المالي والنفسي، حاول وضع حد لكرمك ونظم مصروفك وخطط للايام القادمة والقريبة، احتمال توقع على عقد او توظف اموالك، اختر الطريق الصاعد الذي يجعلك سعيد، انتبه لنفقاتك، بعض التهور في نفقاتك المالية، فرص مالية في الطريق

العذراء: القمر ببرجك تصاعد بانتظارك تعيش حلم، انت بصدد نقاش حاد ربما مع شريك عاطفي او مهني، اهتم اكثر، اليوم تشعر باطمئنان، تعطي رايك وتحاول مد الجسور، القمر ببرجك يفتح لك أبواب جديدة، تفرح بنتائج تجاوب القدر معك وتبادر لخطوات جديدة

الميزان: تشعر بالتعب والوهن، الوضع يعاكسك يدعوك ان لا تجازف ولا تخاطر باي مجال، لا تراهن على جديد او على تغيير حتى يصل القمر لبرجك، تعب تغيير من حال لحال، مساومة ومفاوضة، المعاتبات والنميمة او التاجيلات سببها القمر بالعذراء، كن هادئ كما هو معروف عنك

العقرب: ستكون اليوم سعيد جدا

الأمور ستجري بشكل جيد

ستكثر اتصالاتك الرومنسية والتفاهم يقترب الأصدقاء منك تقلب أمورك المصيرية تمارس سحرك ستجد حل لمشاكلك العالقة تجني ثمار ما زرعت، انطباعك قوي وايجابي عن طاقتك ومواهبك ضمن الاصدقاء والاحبة

القوس: تركز على عملك، مضغوط عليك تنظيم الوقت حتى تخرج بنتيجة تستحقها، تبدو متعبا لكن ادرس خطواتك جيدا وبما انك تحت الاضواء والمراقبة عليك شحن طاقتك ايجابيا وتضبط اعصابك وتتراجع قليلا حتى لا تصطدم باحد، تُعجب البعض وتثير غيرة البعض، كن حذر مطلوب منك الدقة حتى لا تفشل.

الجدي: نهارك إيجابي، تكثر اتصالاتك وتكون علاقاتك جيدة مع الاقارب، تميل للانتقال من منطقة لاخرى، يطمئن بالك وتختفي معظم العقبات، الخيارات متعددة امامك، حاول إسعاد قلبك ونفسك، اتصال من بعيد يريحك، الجو دافئ وايجابي جدا، نشاط وسفر بعيد

الدلو: مشغول بتنظيم اموره المالية، فرصة تعويض، نفقات اكثر من اللازم ركز على الضروري، تلاحق معرفة جديدة، تبحث عن حوافز، تستفيد من وجود الناس حولك، انتبه من مكسب من وراءك، خفف اسراف حتى تنتصر على كل الظروف لتحصل على نتيجة جيدة، مهتم بامور قرض دين او شيء استشفائي

الحوت: تركز على الشراكة، عاطفة عمل او نهار فيه تذمر، لا تضيع الفرص اثبت للجميع انك قادر على حماية قدراتك، لا تعرض نجاحاتك للمخاطر، تفادى الجدال كليا، القمر بمربعك يكون عندك انفراجات واذا كان عندك هدوء تتقرب من شريكك يكون صادق، عرقلات تظهر بالافق