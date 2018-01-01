مذكرة توقيف لبنانية بحق ماريا معلوف بسبب حزب الله

الخميس, 4 كانون الثاني 2018 الساعة 22:40 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

مذكرة توقيف لبنانية بحق ماريا معلوف بسبب حزب الله

جهينة نيوز:

نشرت وسائل إعلام لبنانية، صورة عن مذكرة توقيف بحق الإعلامية ماريا معلوف، بسبب تحريضها كيان الاحتلال الاسرائيلي على اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وكتبت معلوف على حسابها على "تويتر" :"اذا كانت اسرائيل تعتبر حسن نصرالله عدوا لها فلماذا لا تنفذ غارة جوية تخلصنا منه فنصدقها وتحمي نفسها؟"

ووفقا للمذكرة فإن توقيف ماريا معلوف يأتي بناء على دعوى تقدم بها المحاميين حسن بزي، وأشرف الموسوي، وجيمي حدشيتي.

وتتهم ماريا معلوف بتحريض کيان الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال سيد المقاومة أمام العدو والاختلال، السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، إذ تقرر إحالتها إلى محكمة جنايات بيروت.


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