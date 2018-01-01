كابل.. مقتل 15 وإصابة 20 من الشرطة في هجوم انتحاري

جهينة نيوز:

قتل 15 شخصًا على الأقل، وأصيب 20 آخرون، مساء الخميس، في هجوم انتحاري استهدف قوات من الشرطة الأفغانية، في العاصمة كابل.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن وزارة الصحة وشرطة كابل تأكيدهما لحصيلة القتلى والجرحى.

وأضافت القناة نقلًا عن مصادر مطلعة (لم تسمها) أن معظم الضحايا أفراد من الشرطة، كانوا يؤدون مهامًا روتينية عندما وقع الهجوم.

من جهته قال مستشفى الطوارئ في كابل، في تغريدة عبر "تويتر"، نقلتها القناة الأفغانية، إن 20 جريحًا على الأقل تم نقلهم إلى المستشفى عقب الهجوم.

وفي وقت سابق أوردت وكالة "خاما برس" المحلية الرسمية، نبأ وقوع انفجار هز كابل.

وأضافت الوكالة نقلًا عن مصدر أمني أن انتحاريًا نفّذ الهجوم، وأوقع قتلى وجرحى دون تحديد العدد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 18:40 ت.غ.