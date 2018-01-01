"فيلق الرحمن" يعترف بمقتل 17 مسلحا في حرستا

جهينة نيوز:

أقرت ميليشيا "فيلق الرحمن" بمقتل 17 مسلحاً من مسلحيها بينهم مسؤول عسكري بنيران الجيش السوري على جبهة ادارة المركبات في غوطة دمشق الشرقية والقتلى هم:

1- مسؤول عسكري المدعو "حسن البوشي" الملقب بـ "أبو الفوز".

2- طاهر المصري.

3- رامي عثمان.

4- باسل المبخر.

5- معتصم البشاش.

6- محمد طعمة.

7- محمود القالش.

8- أحمد الحاج علي.

9- محمد سنبل.

10- بلال البشير.

11- أبو محمود عاشور.

12- محمد عمار عبد العزيز.

13- ياسر نصرالله.

14- أحمد بيضون.

15- محمد خلدون عواد.

16- محمد كرنبة.

17 محمد عبد العزيز

المصدر: الاعلام الحربي