"فيلق الرحمن" يعترف بمقتل 17 مسلحا في حرستا

جهينة نيوز:
أقرت ميليشيا "فيلق الرحمن" بمقتل 17 مسلحاً من مسلحيها بينهم مسؤول عسكري بنيران الجيش السوري على جبهة ادارة المركبات في غوطة دمشق الشرقية والقتلى هم:
1- مسؤول عسكري المدعو "حسن البوشي" الملقب بـ "أبو الفوز".
2- طاهر المصري.
3- رامي عثمان.
4- باسل المبخر.
5- معتصم البشاش.
6- محمد طعمة.
7- محمود القالش.
8- أحمد الحاج علي.
9- محمد سنبل.
10- بلال البشير.
11- أبو محمود عاشور.
12- محمد عمار عبد العزيز.
13- ياسر نصرالله.
14- أحمد بيضون.
15- محمد خلدون عواد.
16- محمد كرنبة.
17 محمد عبد العزيز
المصدر: الاعلام الحربي