قبل بطولة آسيا.. منتخب سوريا الأولمبي يلتقي ماليزيا وديا

جهينة نيوز:

يلتقي منتخب سورية الأولمبي نظيره الماليزي غداً في مدينة نانجينغ الصينية استعدادا لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الصين في التاسع من الشهر الحالي.

ويلتقي منتخبنا في المباراة الأولى نظيره الأسترالي في الحادي عشر من الشهر الحالي بينما يلعب مع كل من كوريا الجنوبية وفيتنام في الرابع عشر والسابع عشر من الشهر نفسه على التوالي.

وتتألف بعثة المنتخب من جمعة الراشد مديرا للمنتخب وموفق فتح الله إدارياً عاماً وحسين عفش مدرباً وعبد القادر الرفاعي وأنس صابوني مساعدين للمدرب وسالم بيطار مدربا لحراس المرمى وجودت نحلاوي إدارياً ومحمد عباس منسقاً إعلامياً ومنصور الشحاف معالجا فيزيائيا وأحمد شعبان مسؤول تجهيزات ومن اللاعبين.. أحمد كنعان وخالد إبراهيم وطلال الحسين ومؤمن ناجي وخالد كردغلي ومحمد فارس أرناؤوط وجهاد بسمار وعبد الله جنيات وأحمد عليان ويوسف الحموي وزكريا حنان ومحمد مرمور وأحمد الأشقر وأحمد غلاب وحمزة محناية ومحمد عنز وزيد غرير وطارق هنداوي ومحمد رأفت مهتدي وشادي الحموي وعبد الرحمن بركات وأحمد الأحمد وعبد الهادي شلحة.

ووصل منتخبنا أمس إلى مدينة كونشان الصينية وأجرى حصتين تدريبيتين شملتا تدريبات للياقة البدنية ومجموعة من الجمل التكتيكية في أجواء باردة وماطرة.

المصدر : سانا