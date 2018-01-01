اردوغان.. التحريض الخارجي للاضطرابات في ايران "ليس مقبولا"

جهينة نيوز:

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان التحريض الآتي من الخارج في اطار الاضطرابات الأخيرة في ايران "ليس مقبولا"، وذلك في مقابلة اجراها مع قناة تي اف 1 الفرنسية في اسطنبول.

وقال اردوغان في هذه المقابلة التي بثت عشية زيارته الى فرنسا ان "البعض في الخارج يحرضون على الوضع، وهذا ليس مقبولا".

وتابع "انه شأن داخلي ايراني، هناك مطالب حرة صادرة عن شعب ايران وينبغي الا يأتي أفراد من الخارج، كما حصل عندنا اثناء احداث ساحة تقسيم، للقيام بالشيء نفسه. يجب عدم التدخل في شؤون البلدان الداخلية، بل تركها لتحل مشاكلها بنفسها".

اضاف اردوغان: "تحادثت هاتفيا مع الرئيس الايراني حسن روحاني. على ما رأيت، فان الوضع سيستقر في غضون يوم او اثنين. أكدوا لي أن لا داعي للقلق".