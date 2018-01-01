الاحتلال الصهيوني يزعم القبض على جاسوس إيراني

جهينة نيوز

كشف جهاز مخابرات العدو الإسرائيلي "الشاباك"، يوم الأربعاء، عن اعتقال خلية جندتها إيران في الضفة الغربية، عن طريق طالب فلسطيني من مدينة الخليل بحسب مزاعم العدو.

وقال "الشاباك" إن المخابرات الإيرانية جندي محمد محارمة (29 عاما) طالب في هندسة الحاسوب من الخليل، وطلبت منه تجهيز "انتحاري" وتشكيل خلية لتنفيذ عمليات إطلاق نار وقاعدة لجمع المعلومات الاستخبارية.

ووجهت النيابة العسكرية في في كيان الاحتلال الإسرائيلي لائحة اتهام ضد محارمة الذي جنّده ضابط في المخابرات الإيرانية خلال زيارته لجنوب إفريقيا قبل ثلاث سنوات.

ويدعي "الشاباك" أن محمد محارمة جُنّد للعمل مع المخابرات الإيرانية في العام 2015 على يد قريبه بكر محارمة الذي غادر الخليل للعيش في جنوب أفريقيا منذ سنوات.

ولاحقا قام محمد محارمة بتجنيد نور محارمة (22 عاما) وضياء سراحنة (22 عاما) لتشكيل الخلية ووافق الاثنان على العمل وفق التوجيهات الايرانية.

وقال "الشاباك" إن اعتقال ما وصفه بالجاسوس الإيراني يكشف تورط إيران في الهجمات التي تنفذ ضد إسرائيل، وكذلك أذرع إيران التي تمتد لدول مختلفة في العالم.

وأضاف "الشاباك" أنه تبين أن المخابرات الإيرانية تستخدم جنوب إفريقيا كساحة هامة للبحث عن عملاء لتجنيدهم في إسرائيل والضفة الغربية.