ماكرون يكشف أسباب ظهور تنظيمي «القاعدة» و«داعش»

الخميس, 4 كانون الثاني 2018 الساعة 18:14 | سياسة, عالمي

ماكرون يكشف أسباب ظهور تنظيمي «القاعدة» و«داعش»

جهينة نيوز:

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حربي أفغانستان والعراق و"أخطاء أخرى ارتكبت في الماضي"، أدت إلى ظهور تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.

وقال ماكرون في كلمة خلال استقباله دبلوماسيين في قصر الإليزيه بمناسبة العام الجديد، إن قضية الأمن لا تزال تمثل "التحدي الرئيسي" في العام الجديد 2018، رغم الانتصارات الأخيرة التي حققها التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، حسب قوله، مؤكدا التزام فرنسا بمحاربة المتطرفين في منطقة الساحل الأفريقية.

وأضاف ماكرون أن الحفاظ على استقلال بلاده مع تعزيز التضامن وتعزيز نفوذ فرنسا، هما من بين أولويات السياسة الخارجية، متعهدا بأن فرنسا "ستلعب دورها كاملا" على الساحة الدولية.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا