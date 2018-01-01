الجزائر تحقق في وفاة 3 من رعاياها في إسبانيا وفرنسا

جهينة نيوز:

أكّد وزير العدل الجزائري الطيب لوح أن النيابة الجزائرية فتحت تحقيقا في ظروف غامضة لوفاة 3 جزائريين، اثنان في فرنسا وواحد في إسبانيا.

وقال وزير العدل إن النيابة في الجزائر فتحت تحقيقا في ظروف وفاة السيدة رعية جزائري بإسبانيا وفقا للمادة 588 من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك من أجل تسليم جثة الضحية وإعادة تشريحها والقيام بالإجراءات القضائية اللازمة.

وكانت الشرطة الإسبانية أعلنت في أواخر العام الماضي، أنها فتحت تحقيقا في وفاة جزائري يبلغ من العمر 36 عاما داخل سجن تحتجز فيه سلطات البلاد منذ نوفمبر/تشرين الثاني مئات المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إسبانيا بحرا.

من جهة أخرى أكد وزير العدل الجزائري أن النيابة فتحت تحقيقا في قضية اغتيال مواطنين جزائريين في ظروف غامضة بفرنسا، طبقا لقانون الإجراءات الجزائية، موضحا أن بلاده تربطها بفرنسا اتفاقية في المجال القضائي.

وكان مواطن جزائري اغتيل رميا بالرصاص في مدينة مرسيليا الأسبوع الماضي، كما اغتيل جزائري آخر في حادث منفصل بنفس الطريقة.