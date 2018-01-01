الجيش السوري يدخل فرع النجدة في حرستا ويواصل تقدمه باتجاه ادارة المركبات

جهينة نيوز:

يواصل الجيش العربي السوري تقدمه باتجاه إدارة المركبات ويقلص المسافة الى اقل من 100 متر، وعناصر فرع الامن الجنائي والمهام الخاصة وحفظ النظام تسترجع كامل كتل الابنية التي وقعت تحت سيطرة المسلحين في وقت سابق، وعناصر فرع النجدة يدخلون فرعهم ويعززون دفاعاتهم فيه بعد تطهير كراج الحجز.

وقد بدأت صباح اليوم وحدات الجيش عملية عسكرية ضد ارهابيي "جبهة النصرة" و "احرار الشام" «النصرة سابقاً» تهدف إلى فك الحصار عن نقطة إدارة المركبات في منطقة حرستا شمال العاصمة دمشق .

وسيطر الجيش على عدة كتل من الأبنية شرق مبنى المحافظة في حرستا شمال شرق دمشق وسط قصف مدفعي وصاروخي وجوي مركز يستهدف نقاط المسلحين في المنطقة.

كما تم أسر مجموعة إرهابية أثناء تقدم الجيش في محيط إدارة المركبات بحرستا كانت تحاول الفرار من نقاطها.

ويتقدم الجيش داخل حي العجمي في حرستا ويسيطر على عدة كتل بالمنطقة.

وافاد مصدر ميداني لقناة العالم ان الجيش استعاد ٢٠ بناءا في محيط جامع ابو بكر في حرستا بريف دمشق خلال هجومه المضاد باتجاه فكّ الحصار عن "ادارة المركبات".

واضاف المصدر اسر ٤ مسلحين ومقتل عدد منهم خلال الاشتباكات مع الجيش في حرستا بريف دمشق.