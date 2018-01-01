هيئة الشؤون الدينية الرسمية تثير غضب الأتراك

جهينة نيوز:

تضمن قاموس إلكتروني نشرته هيئة الشؤون الدينية الرسمية في تركيا إشارة لإمكانية زواج الفتيات من سن 9 سنوات، مما أثار احتجاج الرأي العام، وأسفر عن دعوات للتحقيق في الأمر وتفكيك الهيئة.

قاموس المفاهيم الدينية الإسلامية، الذي أزيل من على الإنترنت، حدد الزواج بأنه مؤسسة تعف المرء من الزنا، وقال إن الفتيات يمكن أن يتزوجن بمجرد البلوغ، بدءا من سن 9 سنوات.

وطلب حزب المعارضة الرئيسي من الادعاء فتح التحقيق في الأمر. علما بأن السن القانونية للزواج في تركيا هي 18 عاما، ويتيح القانون التركي تزويج فتيات في سن 16 عاما في حالات استثنائية.

واتهم غايي أوسليور، النائب عن حزب الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة، الحكومة بـ"الاهتمام بتزويج أطفال صغار السن في حين يتعين إجراء حوار حول تعليم الأطفال وصحتهم".

ونفت رئاسة الشؤون الدينية "ديانت" الترويج "للزواج المبكر للفتيات الصغار"، وقالت إن القاموس بالأساس كان يفسر الشريعة الإسلامية، وفقا لما نشرته صحيفة حرييت التركية الخميس.

وكانت رئاسة الشؤون الدينية تسببت في إثارة الغضب في الماضي بالإشارة إلى أن الأب يمكن أن يشتهي ابنته.