تدمير سيارة مفخخة بمئات الكيلو غرامات من المتفجرات في حمص

جهينة نيوز:

فككت الجهات المختصة اليوم الخميس سيارة محملة بنحو 500 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار بعد ضبطها شرق مدينة تدمر.

وكانت الجهات المختصة وبناء على معلومات دقيقة وعمليات تحر وملاحقة ضبطت سيارة “تويوتا هايلوكس” حمراء اللون محملة بمواد شديدة الانفجار عبارة عن ألغام وعبوات ناسفة معدة للتفجير شرق محمية التليلة بريف تدمر الشرقي”.

وفكك عناصر الهندسة “المواد المتفجرة وأبطلوا مفعولها بنجاح” وقد كانت “مصنوعة من مواد شديدة الانفجار ويبلغ وزنها أكثر من 500 كغ”.

ودمرت الجهات المختصة بتدمر في الثامن والعشرين من تشرين الثاني الماضي سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة وقضت على 8 انتحاريين من ارهابيي “داعش” قبل وصولهم إلى إحدى النقاط العسكرية المتمركزة في محيط مدينة السخنة.