واشنطن: ما زالنا نرغب بمواصلة عملية السلام في الشرق الأوسط

جهينة نيوز

أعلنت واشنطن، اليوم الخميس أنها مازالت ترغب في مواصلة عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، حول عملية السلام في الشرق الأوسط، إن بلادها مازالت تريد الاستمرار في إجراء ومواصلة عملية السلام.

​وأضافت "وما زلنا ملتزمين جدا بذلك، ونأمل أن نتمكن من مواصلة الدفع إلى الأمام".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 6 ديسمبر/ كانون الأول، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأصدر أوامره لوزارة الخارجية بالبدء في إجراءات نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. الأمر الذي أغضب الجانب الفلسطيني واعتبره نهاية الدور الأمريكي في عملية السلام مع إسرائيل.

سبوتنيك