اطلاق عملية عسكرية واسعة غرب وجنوب كركوك لتطهيرها من “داعش”

جهينة نيوز

أطلقت القوات العراقية المشتركة عملية عسكرية واسعة في مناطق غرب وجنوب كركوك لتطهيرها من إرهابيي “داعش” .

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن المتحدث باسم الحشد الشعبي في محور الشمال علي الحسيني قوله اليوم إن “قطعات الجيش العراقي والحشد الشعبي وبمساندة سلاح الجو شرعوا بعملية تطهير واسعة في مناطق غرب كركوك وجنوبها وصولا الى شرق محافظة صلاح الدين” .

وأضاف أن “العملية انطلقت من محاور عدة وتستهدف خلايا تنظيم “داعش” في قضاء الحويجة مرورا بجبال حمرين وصولا إلى منطقة الزركة المتاخمة لقضاء آمرلي شرق صلاح الدين”.

وتنفذ القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات من أجل تعقب المطلوبين وتطهير المناطق التي تصدر منها تهديدات أمنية.