شرط محاكمة الفرنسيات المعتقلات لدى "الاكراد" في سوريا هو؟

جهينة نيوز

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية بينجامان غريفو اليوم الخميس بأن "الجهاديات الفرنسيات" المعتقلات لدى "الأكراد" في سوريا ستتم محاكمتهن هناك في حال تم تأمين محاكمة عادلة لهن.

وفي هذا الصدد قال غريفو في مقابلة صباحية أجرتها معه إذاعة إر.إم.سي الفرنسية، "إذا كانت المؤسسات القضائية في مناطق "الكرد" قادرة على تأمين محاكمة عادلة تحترم حقوق الدفاع للمتهمات فستتم عندها محاكمة الجهاديات الفرنسيات هناك".

هذا ويأتي تصريح الناطق باسم الحكومة بعد أن طلبت المدعوة إيميلي كونيغ المعتقلة لدى القوات الكردية في سوريا أن يتم محاكمتها في فرنسا.

وتعد إيميلي كونيغ من أبرز الجهاديات الفرنسيات اللواتي اتجهن لسوريا للانضمام لصفوف داعش وقد لاحقتها المخابرات الفرنسية قبل أن يعتقلها "الأكراد" في سوريا.