مقتل وإصابة 18 يمنياً بغارات الطيران السعودي في الحديدة

الخميس, 4 كانون الثاني 2018 الساعة 10:23 | سياسة, عربي

مقتل وإصابة 18 يمنياً بغارات الطيران السعودي في الحديدة

جهينة نيوز:

قتل تسعة يمنيين وأصيب تسعة آخرون جراء غارات لطيران النظام السعودي على مديرية زبيد بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن “طيران العدوان السعودي استهدف بست غارات مساء أمس أحد المطاعم بمديرية زبيد في الحديدة ما أدى إلى استشهاد تسعة يمنيين وإصابة تسعة آخرين”.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان السعودي شن خلال الساعات الماضية غارتين على مديرية الجراحي في محافظة الحديدة وأربع غارات على مديرية نهم في صنعاء كما شن أربع غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وغارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب ما ادى الى أضرار مادية بممتلكات المواطنين.


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