اقتتال ميليشيات "الحر" والمجموعات المرتبطة ب "داعش" في ريف درعا مستمر!

جهينة نيوز

مازالت الاشتباكات بين فصائل "الجيش الحر" والمجموعات المرتبطة بتنظيم داعش مشتعلة على مدى عدة ايام في ريف درعا.

واندلعت الاشتباكات إثر شنّ المجموعات المرتبطة بتنظيم "داعش" هجوماً على بلدتي الشيخ سعد وحيط والحاجز الرباعي في ريف درعا الغربي، تزامن مع قصف متبادل أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وكانت اشتباكات اندلعت بين فصائل "الجيش الحر" من جهة، والمجموعات المرتبطة ب "داعش" من جهة ثانية قبل ثلاثة ايام، عند أطراف "حرش الجبيلية" في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

وبحسب "المرصد المعارض" جرى تبادل إطلاق نار بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، في محور سحم الجولان بريف درعا الغربي، بين الفصائل المسلحة من طرف، وما يسمى بجيش خالد بن الوليد المبايع ل "داعش" من طرف آخر.

المصدر: موقع قناة العالم