نجمة هوليوودية شهيرة تتزوج صديقتها!

الخميس, 4 كانون الثاني 2018 الساعة 09:52 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

نجمة هوليوودية شهيرة تتزوج صديقتها!

جهينة نيوز

تزوجت الممثلة الكندية إلين بايج من صديقتها إيما بورتنر، ونشرت صور خواتم الخطوبة على صفحتها الرسمية على إنستغرام معلقة : لا أستطيع أن أصدق أن هذه المرأة الرائعة أصبحت زوجتي".

وأعلنت بايج ميولها الجنسية المثلية في شباط / فبراير 2014. وظهرت الممثلتان معا لأول مرة في صيف عام 2017.

ومن المعروف أن إيلين بدأت مسيرتها في كندا مع أدوار في مسلسلات تلفزيونية، ثم تحولت إلى الأفلام، و اكتسبت شهرتها العالمية من خلال أدوارها في أفلام مثل " X-Men " و " Inception" و " Mouth to Mouth ".

وترشحت كأفضل ممثلة لجائزة الأوسكار والغولدن غلوب وجوائز الأكاديمية البريطانية لدورها في فيلم "Juno".


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