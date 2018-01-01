أبراج يوم الخميس 2018/1/4 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ٤/١/٢٠١٨: شجاع جريء يحب الزعامة والراحة يفضل العمل على التخطيط النظري يؤثر بالآخرين يقظ صادق احلامه تنقلب لواقعية، يحب السيطرة وهو صاحب مكانة في الحياة، احلامه تنقلب لواقعية، يجد الابواب مفتوحة امامه، شخص الحكومات والمراكز للبعض ولادة اطفال، خبرة هامة تضاف لخبراتك تنتهي باجواء إيجابية، مشاريع تحققها في عام ٢٠١٨، حظ سعيد

الحمل: نهارك محظوظ وهذا دليل على حسن نواياك وكرمك، يكفي اليوم ان تفكر وترغب بأشياء حتى تجد الابواب مفتوحة إما على صعيد مالي او اجتماعي، اليوم تجد معنى السعادة، تلمس اهتمام من الآخرين لقاءاتك اليوم مسلية وصوتك مسموع واهتمام بالاحبة او جلسة شاعرية أدبية فنية تظهر، للبعض اهتمام باولاد او تغيير مكان إقامة

الثور: تعب مهتم بمشاغل عقارية وعائلية، نهار يحكي عن اكتشافات وحقائق مخفية مما يزيد ميلك للانتقاد، حاول الابتعاد عن الآخرين بسبب مواجهة مع العائلة او على صعيد شخصي، حاول ان تبحث عن الراحة، ابتعد عن كل ما هو غير مفيد ويظهر لك اعطال وتصليحات

الجوزاء: توظف طاقتك ايجابيا مما يعود عليك بمردود يضاهي جهدك ، تمسك بزمام الامور وتطورات وتنقلات لا تلتزم باي شيء لم تعمل عليه دراسة جيدةلا تعمل، حاول تعزيز موقعك خطوة بخطوة، حاول الوصول إلى أهدافك، انت نشيط اليوم

السرطان: رافق المتفائلين حتى تشعر بسهولة الاتصال وتحصل على مساعدة ثمينة وتقوم بتتطوير مجالك المالي، احتمال تشعر بالارباك بسبب تزايد المصاريف والنفقات لكن تلاحظ ان عدد من الفواتير تنهال عليك، او يأتيك إعانة غير متوقعة، العنوان الاساسي تقف المصاريف بالمرصاد تصرف بتكتم وانتبه من الصرف والسرعة

الاسد: القمر ببرجك يحمل لك تقدير واهتمام وتعزز علاقتك مع الاخرين وتصحح اخطاء، تبدو نشيطا واكثر حيوية في اعمالك العالقة وتكون متالقا بين الناس وبإمكانك قول الحقائق كما هي، نشاط وطاقة وصحة وحسم لبعض القضايا، لا تضخم الامور وكن بحجم المسؤولية

العذراء: مدعو لاستنفار حسك الفطري حتى تقاوم أشباح القلق، تاخذ قرار متسرع وتندم عليه فيما بعد لان تخمينك آني ووقتي، ربما تحتاج لسند قوي التزم بالاولويات ولا تستسلم للاحباط وغدا صباحا تقلب صفحة جديدة

الميزان: حضورك مرغوب دعوات عديدة وبعضها يكون غير منتظر تزداد رغبتك بالكشف عن وجوه جديدة وتعطي البعض منها اهمية تفوق توقع الاصدقاء يكفي ان تطمئن الاصدقاء على محبتك لانك ستقوم باتصالات من وقت لاخر ولتسمع نصائح وتحصل على امنية من خلالهم، وجه جديد تلتقي به اليوم او صديق قديم لم تره منذ فترة

العقرب: اليوم يرتكز اهتمامك على تدعيم مكانتك الشخصية وخاصة بالعمل أمام المعنيبن كن حذرا من بعض الاشخاص الحاقدين الذين يحاولون النيل من مكانتك، تقبل النصائح لتتخطى الازمات في عملك، حتى تساهم بإنجاز يجب ان تكون هادئا، ينجذب طرف آخر لك، كن ديبلوماسي مع الاصدقاء والمسؤولين لانك تحت الاضواء اليوم

القوس: نشاط وحركة واخبار جيدة وتدافع عن افكارك وتدافع جاهدا ان تثبت وجهة نظرك بأمور تتعلق إما بالحياة الاجتماعية او العمل، تزداد رغبتك بان تقوم باتصالات واسفار وتكون مرتاحا لاتفاق واطلاق مجالات العمل والحركة والمقابلات تكون ناجحة، تعرف كيف تسجل وقفة على صعيد قانون وقد يكون عندك شيء بالتجارة والربح

الجدي: قراراتك ناجحة وحكيمة وتنظر للامور بطريقة مختلفة للامور وتحصل على بعض المدخول وتساعد أحد من معارفك او تحدث تغييرات جذرية واحتمال تضطر لسداد ديون واستحقاقات مالية وفواتير وتقوم بادخال تحسينات على وضعك المادي، اليوم جيد وفيه مصالحة اذا كان لديك نية مصالحة

الدلو: تجد نفسك امام بعض المعاكسات تدفعك لتكون هجومي وعصبي، راجع نفسك وارم كل الأشغال وراء ظهرك، تقيم حوار عميق مع الشركاء بهدف إزالة خلافات معينة وقد يكون لديك ظهور جديد ولا مانع من تعزيز العلاقة مع الشريك العاطفي

الحوت: نهارك يحمل ازدحام في جدول اعمالك يوم واعد على صعيد مهني تضطر للقيام به ويصعب تأجيله مما يسبب انعكاس سلبي وتشعر انك خاضع لتوقيت صارم مما يدفعك للتوتر ويضيق صدرك، كثرة العمل تسرق منك لحظات سعادة لذلك اطلب مساعدة وابدا نظام غذائي ونظم نهارك لانه يحتاج للراحة