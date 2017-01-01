نصرالله.. سوريا انتصرت بثبات الأسد وتماسك الجيش السوري

جهينة نيوز:

كشف سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال لقائه على قناة الميادين مساء اليوم انه التقى الرئيس بشار الأسد خلال الاسابيع القليلة الماضية.

وقال نصرالله : الحرب في سوريا في مراحلها الأخيرة" منوها الى ان الحرب في سوريا تحتاج كحد أقصى سنة أو سنتين لتضع أوزارها والأسد باق في منصبه حتى إنتهاء ولايته وقد يترشح مجدداً.

وأضاف: خروج حزب الله من سوريا مرتبط بنتيجة الحرب فيها وهناك تواصل سياسي وأحياناً ميداني مع الكرد في سوريا، مبينا ان الخروج مرتبط بتحقيق هدف الدخول إليها ومرتبط بالقيادة السورية مؤكدا أنه لن نتردد في الدفاع عن سوريا إذا اعتدت إسرائيل عليها.

ولفت نصر الله الى ان العامل الأساس في الانتصار هو السوريون أنفسهم وفي مقدمتهم الرئيس الأسد وفريقه المتماسك، مشيرا الى أن بقاء الرئيس الأسد في دمشق في سنوات الحرب الأولى وثباته من أبرز عوامل الانتصار في سوريا.

وختم نصرالله: ان تماسك الجيش السوري وبنيته من أبرز عوامل انتصار سوريا أيضاً وللحاضنة الشعبية في سوريا أيضاً دور أساسي في الانتصار.