نصرالله: ادارتا بوش واوباما قدّمتا لنا عروضاً.. وهذا مضمونها ؟

جهينة نيوز:

كشف السيد حسن نصرالله أن حزب الله جاءه عروض من إدارة جورج بوش ومن أجهزة استخبارات باراك أوباما للتواصل معه.

واشار إلى أن إدارة بوش عرضت شطب الحزب عن قائمة الإرهاب وإعادة الأسرى ورفع الفيتو عن المشاركة في الحكومة ورفع كل القيود عن حزب الله إضافة إلى تقديم ملياري دولار للحزب والاحتفاظ بالسلاح إلا الكاتيوشا وعدم تقديم أي مساعدة للفلسطينيين أو عملية تدريب لهم.

وأضاف نصرالله في مقابلته عبر "الميادبن" أن آخر المحاولات الأميركية للتواصل مع الحزب كانت بعد انتخاب ترامب لكن قبل استلامه منصبه كما أعلن أن دولاً أوروبية حاولت التواصل مع الحزب ولكن لا يمكن تحديد ماهيتها.