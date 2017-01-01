زاخاروفا تسخر من دعوة واشنطن لاجتماعات أممية خاصة بإيران

جهينة نيوز:

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن سخريتها من دعوة الولايات المتحدة لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان حول الأحداث التي تشهدها إيران.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها على حسابها في فيسبوك بمعرض ردها على الدعوة الأمريكية إنه “ليس هناك شك في أن الوفد الأمريكي لديه شيء ما يقوله للعالم.. على سبيل المثال يمكن لنيكي هايلي تبادل الخبرات الأمريكية حول قمع وتفريق أعمال الاحتجاج وأن تشرح بالتفصيل كيف قمعت بلادها المتظاهرين في وول ستريت وكيف قامت باعتقالات جماعية أو كيف نفذت عملية تطهير مدينة فيرغسون”.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أعلنت في مؤتمر صحفي أمس أن الولايات المتحدة تدعو إلى عقد جلسات طارئة لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الوضع في إيران خلال الأيام القليلة القادمة.