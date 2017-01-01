قائد الحرس الثوري الإيراني يعلن هزيمة الفتنة

جهينة نيوز:

أعلن قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري "هزيمة الفتنة" و"إحباط مؤامرة الأعداء"، فيما ذكر بيان الحرس الثوري أن أكبر تجمع للمتظاهرين المعارضين كان 1500 شخص والعدد الإجمالي 15 ألف شخص في كل أنحاء إيران .

وقال جعفري إن "الكثير من المخربين الذي قادوا الفتنة الأخيرة هم ممن تلقوا تدريبات وتعليمات معادية للثورة ومن قبل المنافقين"، مضيفا: "لقد تم اعتقال هؤلاء الأشخاص وسيتم التعامل معهم بحزم"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية .

وانتقد جعفري ما وصفها بـ"الصداقات الكاذبة التي أعربت عنها أمريكا والغرب والصهاينة للشعب الإيراني وتماهيهم مع المخربين في الداخل" قائلا: "لو كان هؤلاء الكاذبون يرأفون ويفكرون بحال الشعب الإيراني لما فرضوا عليه الحظر عليه". وأضاف أن "أقصى ما يستطيع فعله العدو المهزوم اليوم في ظل الهزائم التي لحقت بسياساته في المنطقة هو خلق الفتنة والفوضى في إيران".

وتابع قائد الحرس الثوري بالقول: "لقد أعطت أمريكا والكيان الصهيوني وآل سعود أمرا لداعش بالدخول إلى إيران، وقد دخلت بعض المجموعات من أجل تنفيذ عمليات التفجير والتخريب. لكن هذا التنظيم الارهابي هو تحت المراقبة الكاملة اليوم وإن كانت مجموعات هذا التنظيم الواهن تمتلك القدرة اليوم فلتعبر حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

و في سياق متصل ذكرت وكالة أنباء " مهر " عن بيان للاستخبارات الإيرانية أن 3 عناصر من قوات الحرس الثوري قتلوا ، في اشتباكات مع من وصفتهم بـ"العملاء أعداء للثورة" .

وبحسب تقرير الوكالة، أفاد بيان وزارة الاستخبارات بأن الاشتباكات وقعت في منطقة بيرانشهر الحدودية غرب البلاد. وأضاف البيان أن قوات الحرس الثوري ما زالت تلاحق العناصر المسؤولة عن الهجوم.