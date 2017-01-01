خسائر مهولة للتحالف السعودي في عدوانه على اليمن عام 2017

جهينة نيوز

دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية 1569 آلية عسكرية وثمان قطع بحرية وأسقطت الدفاعات الجوية 29 طائرة لتحالف العدوان، فيما أطلقت القوة الصاروخية 45 صاروخا باليستياً خلال العام 2017م.

وأوضح تقرير صادر عن الإعلام الحربي بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الجيش اليمني واللجان الشعبية دمرا ثمان دبابات أبرامز و196 مدرعة و31 دبابة 1337 آلية متنوعة لتحالف العدوان السعودي ومرتزقته.

وفي العتاد البحري دمرت القوات البحرية والدفاع الساحلي ثمان قطع بحرية عسكرية لتحالف العدوان السعودي خلال العام 2017م توزعت على زورقين وأربع بوارج، وغواصة تجسسية وفرقاطة.

وأشار التقرير إلى أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت 29 طائرة لتحالف العدوان خلال العام الماضي منها طائرتين إف 16 وطائرة إف 15 وطائرة تايفون وطائرتين أباتشي وطائرة بلاك هوك وطائرة هيلوكوبتر وطائرة مروحية أخرى وطائرة إم كيو 9 بالإضافة إلى 19 طائرة استطلاع.

وأطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية 45 صاروخاً باليستياً إلى العمق السعودي والإماراتي ومواقع جنوده ومرتزقته في مختلف الجبهات منها ثلاثة صواريخ بركان 1 وثلاثة صواريخ بركان 2، وثلاثة صواريخ بركان إتش 2 وثلاثة صواريخ زلزال 3.

كما شملت الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها خلال العام الماضي صاروخ كروز مجنح وصاروخ قاهر 1، وثلاثين صاروخ قاهر إم 2 وصاروخ لم يكشف عن نوعيته بعد.

وذكر التقرير أن القوة الصاروخية أطلقت أيضاً خلال الفترة نفسها 293 صاروخاً محلياً وتكتيكياً توزعت على62 صاروخ زلزال1 و109 صواريخ زلزال 2، وعشرة صواريخ صمود وخمسة صواريخ الصرخة1 وصاروخ الصرخة وأربعة صواريخ الصرخة 3، و38 صاروخ أوراغان، و57 صاروخ غراد وسبعة صواريخ أخرى.

وبحسب التقرير فإن وحدات القناصة بالجيش واللجان الشعبية تمكنت خلال العام الماضي من قنص 399 جندياً سعودياً وألف و894 مرتزقاً.

ونفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عمليات عسكرية نوعية على مواقع العدو السعودي ومرتزقته، وكسروا 552 زحفاً لهم وكبدوهم خلالها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد رغم الإسناد الجوي لطيران العدوان بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى إحراق 43 مخزن سلاح للعدو ومرتزقته خلال العام 2017م.