بالفيديو ..“جيب” دفع رباعي يتسلق جبل بطريقة مذهلة !

الأربعاء, 3 كانون الثاني 2018 الساعة 18:11 | منوعات, منوعات

جهينة نيوز:

يظهر الفيديو سيارة جيب دفع رباعي تتسلق الجبل بطريقة لا تصدق


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