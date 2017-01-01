"المجاهدين" ترصد قائد لواء الجنوب في جيش الاحتلال

جهينة نيوز

نشرت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "لعملية رصد" لأحد القيادات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على حدود قطاع غزة.

وأظهر الفيديو اللواء إيال زمير قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، وهو محاط بجنود وضباط على الحدود مع قطاع غزة، وهو يستطلع هذه الحدود، ومن ثم نشرت الكتائب بياناته ، والوظائف التي تقلّدها ومؤهلاته العلمية.

وأطلقت الكتائب تهديدات بالفيديو قائلة "يا من يسمى بإيال زمير، ويدعى قائد المنطقة الجنوبية بجيش العدو الصهيوني، ستبقى في متناول اليد ما دامت في كيانك اقتربت من الحدود أو ابتعدت"، وأضافت " لن يطول الأمد وأن وقت النزال اقترب".