الصين تعلن عن بناء مجمع تكنولوجي للذكاء الاصطناعي

جهينة نيوز

أعلنت السلطات الصينية في بكين عن بناء مجمع تكنولوجي مخصص للذكاء الاصطناعي خلال خمسة أعوام.

وذكرت بكين نيوز عن خطة أطلقتها سلطات حي منتوقو يوم الثلاثاء إن المجمع سيقع في الحي الواقع بضواحي غربي المدينة على مساحة 54.87 هكتار.

ومن المتوقع أن يجتذب المجمع المقدر استثماراته بـ13.8 مليار يوان (2.1 مليار دولار أمريكي)، حوالي 400 شركة مع قيمة ناتج سنوية تقدر بحوالي 50 مليار يوان (7.7 مليار دولار أمريكي).

وسيركز المجمع على تطوير مجالات مثل البيانات الكبيرة فائقة السرعة والحوسبة السحابية وكشف الهوية البيومتري والتعلم العميق. وستتضمن البنية التحتية التقنية للمجمع شبكة جوال من الجيل الخامس وحاسوبا عملاقا وخدمات سحابية.

شينخوا