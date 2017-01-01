رواد المحطة الفضائية الدولية إحتفلوا برأس السنة على الطريق الإسلامية

جهينة نيوز

نشر رائد الفضاء الروسي انطون شكارلوف على صفحته على تويتر طريقة احتفال رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية بعيد رأس السنة و يظهر في الصورة شجرة عيد ميلاد صغيرة مزينة و عدد من عبوات المشروبات و لكن بعبوات تشبه عبوات الحليب و ليس ضمن زجاجات, و كتب معلقاً و نحن نحتفل أيضاً برأس السنة و لدينا فودكا بدون كحول أيضاً, و مشروبات غازية بنكهات مختلفة.

و يذكر أن المحطة الفضائية الدولية تضم قسم روسي و قسم أمريكي و هي حصيلة تعاون أمريكي روسي و جاء بعد إنتهاء عمر محطة مير الفضائية السوفيتية التي كانت توصف بأنها أكبر آلة صنعها الانسان في التاريخ.