مظاهرات إيرانية حاشدة تأييدا للحكومة وتنديدا بالاحتجاجات

الأربعاء, 3 كانون الثاني 2018 الساعة 10:15 | سياسة, عالمي

مظاهرات إيرانية حاشدة تأييدا للحكومة وتنديدا بالاحتجاجات

جهينة نيوز

احتشد الآلاف صباح اليوم الأربعاء في الساحات العامة لعدد من المدن الإيرانية، لدعم الحكومة في إيران، والتنديد بالاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أسبوع للاعتراض على الأوضاع الاقتصادية.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن "الالآف تجمعوا في الساحات العامة في كل من مدينة أراك اأاهواز وجرجان وايلام دعما للنظام الإسلامي في إيران".

ورفع المشاركون أعلام إيران وصورا للمرشد الأعلى علي خامنئي.

وهتف المشاركون ضد ما وصفوهم بـ"مثيري الشغب بالبلاد" معتبرين أن كل من خرج في المظاهرات هو من "مثيري الفتنة وأتباع الشيطان الأكبر.


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