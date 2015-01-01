شركة تلغي رحلة طيران لسبب غريب؟

الأربعاء, 3 كانون الثاني 2018 الساعة 10:14 | مجتمع, أخبار المجتمع

شركة تلغي رحلة طيران لسبب غريب؟

جهينة نيوز

أمرت شركة Alaska Airlines بإلغاء رحلة طيران متوجهة من كاليفورنيا إلى مدينة بورتلاند بسبب العثور على فئران على متن الطائرة.

وذكرت وكالة أنباء CBS الأمريكية أن الطائرة كانت تستعد للاقلاع من مطار أوكلاند الدولي إلى مطار بورتلاند عندما ركض الفئران داخل الطائرة. ولم يتمكن المضيفون من الامسكاك بالقوارض، لذلك تم إلغاء الرحلة.

وقال متحدث باسم الشركة: "إن الطائرة غير مخدمة حاليا، وسوف تعود الى العمل بمجرد إبادة جميع الفئران ".

ووفقا له، سيتم فحص الطائرة للتأكد من عدم وجود أضرار ناجمة عن تلك القوارض.

وقامت الشركة بتأمين تذاكر جديدة للركاب لرحلة أخرى متوجهة إلى بورتلاند.


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