رئيس أركان الجيش الكويتي ينجو من سقوط مروحة تقله في بنغلاديش

جهينة نيوز

نجا رئيس الأركان الكويتي الفريق الركن محمد الخضر والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، من حادث طائرة كانت تقلهم في بنغلاديش.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد أكدت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، نجاة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر والوفد المرافق له بعد تعرض المروحية التي تقله لحادث خلال زيارة رسمية لبنغلادش، مؤكدة أن الطائرة تعرضت لحادث بسبب حجب الرؤية إثر الضباب، ما أدى إلى هبوطها قبل المدرج واحتكاكها بالأشجار".

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بالجيش ورئاسة الأركان العامة الكويتية، في بيان لها: "تعرضت المروحية المقلة لرئيس الأركان العامة للجيش والوفد المرافق له في جمهورية بنغلادش الصديقة لحادث أثناء هبوطها في منطقة سيليت حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار مما أدى إلى احتكاكها بالأشجار وهبوطها قبل المهبط".

وأضافت: "هذا، ولم يتم تسجيل سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين، وتم التأكد من سلامة الجميع ولله الحمد"، مؤكدة أن رئيس الأركان اتصل بنائبه مؤكداً سلامة الجميع، وفق البيان.